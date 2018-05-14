Группа Лимы «в последний раз» призвала Венесуэлу отложить выборы президента

Мехико, , 23:24 — REGNUM Члены правительств стран «Группы Лимы» по итогам заседания в Мехико 14 мая вновь обратились к властям Венесуэлы с призывом отложить намеченные на конец мая выборы президента страны. Об этом сообщается в микроблоге МИД Мексики в Twitter.

«От имени министров иностранных дел и финансов «Группы Лимы» министр иностранных дел Мексики Луисом Видегараем зачитал совместное заявление, в котором страны-участницы в последний раз обратились к правительству Венесуэлы с призывом отсрочить проведение выборов, назначенных на 20 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в принятом коммюнике страны «Группы Лимы» также вновь подтвердили своё осуждение «авторитарного режима в Венесуэле, которым был организован нелигитимный избирательный процесс».

В заявлении также выражена обеспокоенность «вынужденной миграцией тысяч венесуэльцев в страны региона, что привело среди прочего к проблемам в сфере здравоохранения из-за возвращения таких заболеваний, как корь и малярия».

Напомним, страны «Группы Лимы» (Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) ранее уже обращались к властям Венесуэлы с призывом отложить президентские выборы, заявляя, что проведение выборов без согласования их даты с оппозицией исключает возможность поведения «демократического, прозрачного и внушающего доверие» избирательного процесса с вовлечением всех политических сил.

В Каракасе данные призывы расценили как «проявление агрессии в адрес суверенного государства» и заявили, что странам «Группы Лимы» никто не давал права признавать или не признавать государственные институты в Венесуэле.

Избирательная кампания в Венесуэле стартовала в конце апреля. На пост главы государства претендуют четыре кандидата, включая действующего президента Николаса Мадуро. Контролирующие законодательный орган страны оппозиционные силы заявили об отказе от участия в выборах.