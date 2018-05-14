Германия об окончании старого мирового порядка: мы очень уязвимы

Берлин, , 23:04 — REGNUM Открытая торговая война между ключевыми мировыми экономическими державами, конец эпохи глобализации — все это говорит о том, что старый мировой порядок рушится, а вместе с ним и основы немецкой бизнес-модели, пишет сегодня, 14 мая, онлайн-издание Der Spiegel.

После того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из международного соглашения по ядерной программе Ирана на прошлой неделе, его администрация теперь требует от иностранных компаний, в частности немецких, завершить экономические взаимоотношения и бизнес с Тегераном. При этом именно правительство США в данном случае нарушает международные договоренности, отмечает Der Spiegel.

Многие немецкие эксперты отмечают, что именно своей вызывающей политикой Трамп добился отчуждения и разобщенности в отношениях между Америкой и ее пока все еще действующими партнерами. Торговая война между США и Европой на данный момент кажется замороженной: действие новых торговых пошлин на сталь и алюминий в отношении ЕС будет приостановлено на несколько недель, однако когда они все же будут введены в действие, Брюссель будет вынужден реагировать. И этот взаимный трансатлантический обмен оплеухами обещает сильно ударить по немецкой экономике.

Япония на данный момент является самым важным союзник США в Азии, однако и ее позиции открыто подрываются Вашингтоном. Несмотря на все усилия премьер-министра Синдзо Абэ расположить к себе нового американского президента, его страна также будет подвержена действию новых защитных торговых пошлин.

А вот Китай, в свою очередь, требует от правительства США сократить двусторонний внешнеторговый дефицит на две трети, то есть на 200 миллиардов долларов, в течение ближайших двух лет, и вообще принять безоговорочную капитуляцию во всех областях торговой политики. В противном случае, Китай также угрожает Вашингтону контрмерами.

Неопределенность в отношении политического курса Вашингтона сегодня насколько велика, что даже его ключевые азиатские партнеры, несмотря на глубокое недоверие, отправляются в Китай. Так, на прошлой неделе главы государств Японии и Южной Кореи встретились со своими китайскими коллегами, чтобы подтвердить общую приверженность и волю к сотрудничеству.

Похоже, что США прощаются с международным порядком, когда-то созданным самим же Вашингтоном. Однако этот тектонический сдвиг в трансатлантических отношениях поколебал также и основы, на которых стоит Германия, пишет Der Spiegel. Вся политика Федеративной Республики строится на двух принципах: военной защиты со стороны США и свободы мировой торговли. Оба принципа были подорваны Трампом.

Американская военная поддержка Европы по-прежнему формально действительна. Однако, сколько еще она будет действительна — пока до конца неясно. Европейцы — и, в том числе, Германия — не в состоянии защищаться или справляться с мировыми кризисами.

Что касается экономики Германии, то она, похоже, в некотором смысле переросла свое европейское соседство. Доля общей торговли со странами ЕС упала с начала 1990-х годов и продолжает снижаться. Германия все сильнее зависит от безопасной для торговли и инвестиций глобальной среды, поэтому торговая война для нее будет крайне губительна.

Индекс делового климата IFO Германии падает с декабря, цена на нефть достигает отметки в 80 долларов за баррель, а существующая напряженность на Ближнем Востоке и угроза санкций лишь усугубляют положение немецкой экономики.

Напомним, что на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель поспешила заверить лидера Ирана Хасана Роухани в приверженности Берлина, Лондона и Парижа обязательствам по ядерной сделке. Также известно, что Германия рассматривает возможность проведения расширенных переговоров с Тегераном о баллистической ракетной программе Исламской Республики.