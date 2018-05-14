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Супруга президента США Меланья Трамп госпитализирована

Политика

Причиной госпитализации стали проблемы с почками

Супруга президента США Меланья Трамп госпитализирована
WEBN-TV
Дональд и Меланья Трамп

Вашингтон, 14 мая 2018, 22:36 — REGNUM  Первая леди США Меланья Трамп 14 мая была доставлена в больницу, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщается, супруга главы Белого дома госпитализирована из-за проблем с почками.

По информации телеканала CNN, Меланья Трамп находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Ожидается, что после процедуры она останется в медучреждении до конца недели.

Подробностей о состоянии супруги Дональда Трампа не приводится.

Читайте развитие сюжета: Первая леди США перенесла операцию на почках

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