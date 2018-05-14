Президент Франции осудил насилие в секторе Газа

Париж, , 22:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон осудил продолжающееся насилие на границе Израиля и сектора Газа, 14 мая передает агентство Reuters.

«Франция осуждает насилие. Президент будет говорить со всеми ключевыми игроками в регионе (в течение следующих нескольких дней)», — говорится в заявлении офиса президента Франции.

Ранее с призывом о прекращении насилия ко всем сторонам конфликта в Газе обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в секторе Газа от пуль израильских военных погибли более 50 палестинцев, сотни человек получили ранения. В беспорядках участвуют тысячи человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что действия военных являются «защитой от ХАМАС» — по его словам, исламисты намерены «уничтожить Израиль» путем прорыва заборов на границе.

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