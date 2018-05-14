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В Чехии уволен директор НИИ, в котором производят «Новичок»

Политика

Директор имел неосторожность заявить, что в Чехии тоже делают «Новичок»

Прага, 14 мая 2018, 22:31 — REGNUM  Министр обороны Чехии уволил директора военного научно-исследовательского института в городе Брно Богуслава Шафаржа, который первым в стране заявил о проведении в его НИИ тестирования химического вещества А-230, которое на Западе также называют «Новичок». Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба чешского военного ведомства.

Сообщается, что Шафарж был освобождён от занимаемой должности в соответствии с чешским законом о государственных предприятиях. Ему была выражена благодарность «за многолетнюю работу».

При этом в минобороны Чехии подчеркнули, что Шафарж останется научным сотрудником данного военного НИИ в Брно. Временно исполняющим обязанности главы НИИ назначен заместитель Шафаржа Йозеф Грнчиржик.

Напомним, в начале мая 2018 года президент Чехии Милош Земан подтвердил, что в его стране действительно производится и складируется в НИИ в Брно нервно-паралитическое вещество А-230.

Однако затем правительство Чехии заявило, что в стране никогда не производилось и не складировалось химическое вещество типа «Новичок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года власти Великобритании заявили, что в английском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший на британскую разведку, и его дочь Юлия. Отравлены Скрипали были якобы с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». При этом по какой-то странной причине Скрипали выжили, хотя выжить от воздействия такого яда практически невозможно.

Британские власти сразу же обвинили в покушении на убийство Скрипалей Россию. Одним из аргументов было утверждение Лондона о том, что «Новичок» якобы производится только в России.

Однако заявления из Чехии это опровергают.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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