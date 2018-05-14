Посольство РФ считает лицемерием заявление главы MI5 об «изоляции России»

Лондон, , 22:24 — REGNUM Посольство России в Великобритании считает циничным и лицемерным выступление главы службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркера в Берлине, в ходе которого он заявил о превращении России в «изгоя» на фоне её «агрессивных и вредоносных» действий. Об этом говорится в комментарии, распространённом пресс-службой посольства 14 мая.

«Что касается содержания выступления Эндрю Паркера, то ничего нового мы не услышали. Впечатлил лишь уровень цинизма и лицемерия», — заявили в российской дипмиссии.

Посольство обратило внимание на то, что в качестве подкрепления обвинения в адрес России в целенаправленном распространении лжи глава MI5 «сам распространяет прямую ложь о якобы существующих трех десятках российских версий отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери».

«Британское правительство мобилизует в свою антироссийскую кампанию всё новых участников, — отмечают в посольстве. — Вслед за политическим руководством с заявлениями соответствующей направленности выступили советник премьер-министра по национальной безопасности Марк Седвилл, ряд военачальников, теперь пришла очередь Эндрю Паркера».

По мнению российских дипломатов, это говорит лишь о том, что партнёры Великобритании не удовлетворены бездоказательными обвинениями в адрес России, а «поскольку доказательств нет и быть не может, приходится подменять их авторитетом государственной службы и спецслужб».

«Речь идёт о попытке Лондона всеми силами удержать западный блок на позиции противостояния с Россией при лидирующей роли Британии», — констатируют в посольстве, отмечая, что «в конечном счете это лишь усугубляет уже нанесенный вред репутации страны и ее государственного аппарата».

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