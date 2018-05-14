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Белый дом обвинил ХАМАС в гибели протестующих в секторе Газа

Политика

«Израиль имеет право защищаться»

Вашингтон, 14 мая 2018, 22:34 — REGNUM  Белый дом США возлагает ответственность за гибель протестующих палестинцев в секторе Газа на движение ХАМАС, 14 мая передает агентство Reuters.

«Мы знаем о сообщениях о продолжающемся сегодня насилии в Газе. Ответственность за эти трагические смерти лежит непосредственно на ХАМАС», — говорится в заявлении Белого дома.

Согласно заявлению, ХАМАС «цинично… побуждает людей к насилию», что закономерно оканчивается гибелью от пуль израильских военных — потому что «Израиль имеет право защищаться».

ХАМАС («Исламское движение сопротивления») является фактической властью в палестинском секторе Газа и основным организатором протестов на границе с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 мая, министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели от пуль израильских военных более 50 протестующих в Газе. В столкновениях на границе Израиля и сектора Газа принимают участие тысячи человек.

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