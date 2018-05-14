В ООН призвали Израиль и палестинцев предотвращать насилие и провокации

Нью-Йорк, США, , 22:09 — REGNUM Израильские силовики должны максимально ограничить стрельбу по протестующим, а палестинцы — избегать провокаций и насилия, заявил 14 мая представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В распространенном заявлении Дюжаррик прокомментировал масштабные акции протеста, продолжающиеся в Иерусалиме, и гибель десятков их участников.

В частности, он призвал израильских военных и полицейских максимально уменьшить число случаев открытия огня по палестинцам, протестующим против переезда посольства США в Иерусалим.

«Израильские силы безопасности должны максимально ограничить ведение огня. ХАМАС и лидеры протестующих должны предотвращать все насильственные действия и провокации», — указано в сообщении Стефана Дюжаррика.

Он отметил сообщения функционирующих в зоне протестов медицинских учреждений о нехватке лекарств и оборудования и заявил о необходимости гуманитарного вмешательства в эту ситуацию.

По словам Стефана Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерреш настаивает на сохранении принципа двух государств с одной столицей в Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая на фоне 70-летнего юбилея образования еврейского государства был осуществлен переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, так как власти США заявили о признании Иерусалима столицей Израиля.

В ответ на это палестинцы начали масштабные акции протеста, так как считают Иерусалим столицей палестинского государства. По последним данным, в результате огня израильских силовиков погибло более 50 человек, а еще порядка 2,5 тыс. были ранены.

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