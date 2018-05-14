Лидер «Хезболлы»: Удар по Голанским высотам — это «послание» Израилю

Бейрут, , 22:33 — REGNUM Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что удар по израильским Голанским высотам на прошлой неделе был «посланием» для Израиля, 14 мая передает агентство Reuters.

«Это послание… О том, что ни сирийское руководство, ни сирийская армия, ни сирийский народ, ни союзники Сирии не позволят Сирии оставаться под воздействием израильских атак, и они готовы идти дальше… Если вы думали, что можете убивать и бомбить, не получая ответа, то вы ошибаетесь», — заявил Насралла.

По словам лидера «Хезболлы», по Голанским высотам было выпущено 55 ракет, и далеко не все из них были перехвачены израильскими ПВО.

Также Насралла отметил, что своими ответными действиями Израиль не задел стратегически значимых целей в Сирии — в противном случае «следующая бомбардировка была бы в центре оккупированной Палестины».

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая Израиль произвел ракетный обстрел иранских сил в Сирии. В ответ иранские военные совершили ракетный обстрел Голанских высот. После этого ВВС Израиля совершили авианалеты на ряд объектов в Сирии.

Согласно заявлениям правительства Израиля, в результате атак «иранской инфраструктуре» в Сирии был нанесен критический ущерб.

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