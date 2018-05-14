Украинского консула в Гамбурге отстранили от работы за антисемитизм

Киев, , 21:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины отстранило украинского консула в германском Гамбурге Василия Марущинца за антисемитские высказывания. Об этом сегодня, 14 мая, заявила в эфире телеканала «112 Украина» официальный представитель министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«На этот момент консул отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Мы не исключаем его отзыва на Украину из Гамбурга. Вместе с тем еще продолжается тщательная проверка всех деталей, по итогам которых мы проинформируем общественность дополнительно», — рассказал Беца.

Она подчеркнула, что проверка данного инцидента будет проведена оперативно.

Напомним, ранее генеральный консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец опубликовал несколько антисемитских постов на своей странице в американской социальной сети Facebook.

В этих постах он обвинил евреев в «развязывании Второй мировой войны» и других политических кризисов. Он также оправдывал Холокост и массовое уничтожение еврейского населения в Бабьем Яру.

В постах Марущинца, написанных на украинском и немецком языках, содержалась бранная и уничижительная лексика. На данный момент эти посты Марущинец уже удалил со своей страницы.

13 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что начато «дисциплинарное разбирательство» по данному инциденту.