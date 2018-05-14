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Премьер-министр Израиля: Мы не убиваем палестинцев, это «защита от ХАМАС»

Политика

«Мы продолжим действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и граждан»

Иерусалим, Израиль, 14 мая 2018, 21:22 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на обвинения в убийстве десятков палестинцев военными в ходе подавления протестов на границе сектора Газа, 14 мая передает агентство Reuters.

По словам Нетаньяху, действия Израиля — это «защита от ХАМАС», намеренного прорвать пограничные заграждения.

«Каждая страна обязана защищать свои границы», — заявил премьер-министр Израиля в Twitter.

Согласно заявлению Нетаньяху, протестующие палестинцы хотят «уничтожить Израиль» путем прорыва границы.

«Мы продолжим действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и граждан», — заявил Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 мая министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели от пуль израилських военных более 50 протестующих в Газе.

В массовых беспорядках и столкновениях с военными на границе Израиля и сектора Газа принимают участие тысячи человек.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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