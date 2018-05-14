Игры Додона: Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Что дальше?

Сочи, Краснодарский край, , 21:08 — REGNUM Молдавии предоставили статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такое решение было принято на прошедшем 14 мая в Сочи заседании Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин сообщил по итогам заседания, что на встрече был решен вопрос об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС и одобрено решение о предоставлении такого статуса Молдавии.

«В этой связи хотел бы поприветствовать присоединившегося к нашему заседанию президента [Молдавии] Игоря Николаевича Додона. Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения. Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего наших соседей — государств СНГ», — добавил Путин.

Додон сказал, что это «важный день и историческое событие». «Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. К более активному участию в новых интеграционных проектах на просторах СНГ граждане Молдовы стремились давно. В течение последних лет были собраны сотни тысяч подписей — сначала за интеграцию в Таможенный союз, потом в ЕАЭС. Были проведены региональные референдумы, например в Гагаузии. Был поставлен вопрос о проведении национального референдума несколько лет назад», — сообщил молдавский президент, практически лишенный рычагов власти в собственной стране.

Вместе с тем он выразил уверенность, что «статус наблюдателя позволит нам успешно решать многие вопросы развития сотрудничества в области взаимной торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики».

«Молдова стремится развивать экономическое сотрудничество со всеми странами мира. При этом мы хорошо понимаем, что устойчивое развитие нашей экономики невозможно без углубления экономического взаимодействия с нашими традиционными восточными партнёрами. Мы уверены, что в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика смогут обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Республики Молдова», — добавил Додон.

Он сказал, что Кишинев «будет исходить из своих национальных интересов, а не следовать чужим интересам и играть в геополитические войны». «А национальный интерес Республики Молдова, который поддерживается подавляющим большинством наших граждан, — это сотрудничество с нашими традиционными партнёрами в рамках СНГ и ЕАЭС», — подвел итог Додон.

ИА REGNUM напоминает, что президент Додон в Молдавии обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года. Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.