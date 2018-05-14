Нацист из «Азова»* отказался пожать руку Порошенко

Киев, , 21:02 — REGNUM Нацист из украинского карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Толмачев отказался пожимать руку президенту Украины Петру Порошенко во время награждения. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает УНИАН.

Инцидент имел место во время награждения победителей соревнований Invictus Games.

На кадрах видно, как Толмачев по очереди приветствует участников церемонии награждения. Дойдя до Порошенко, Толмачев проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Порошенко успел похлопать Толмачева по плечу, но тот никак не отреагировал.

Напомним, нацистский батальон принимал участие в карательной операции Киева в Донбассе. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляли геноцид русскоязычного населения, они замешаны в пытках и похищениях людей.

Стоит отметить, что именно нацисты-бандеровцы были той движущей силой, которая совершали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года. Именно они составляли силовое ядро Евромайдана и осуществляли силовое подавление альтернативных политических сил. Именно они были в первых рядах, когда началась карательная операция Киева в Донбассе.

Ряд экспертов указывает, что власть Порошенко и его клики держится при молчаливом согласии неонацистов, однако в последнее время в этой среде многие выражают недовольство «видимой» украинской властью.