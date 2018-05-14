Праймериз в Екатеринбурге: «Нет смысла давить на организаторов»

Екатеринбург, , 20:55 — REGNUM В Екатеринбурге для участия в предварительном голосовании «Единой России» по кандидатам на выборы депутатов городской думы уже заявились около 200 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения партии. Но без скандала не обошлось.

Выборы нового состава гордумы пройдут в сентябре. По смешанной системе предстоит избрать 36 депутатов. Половину думы сформируют по партийным спискам, а ещё половину составят мажоритарники.

Подготовка к выборам уже в разгаре. «Единая Россия» готовит очередное внутрипартийное голосование с целью определить и выдвинуть наиболее сильных кандидатов. Оно пройдёт 3 июня. А приём заявлений от желающих принять участие завершат 15 мая. Их, желающих, уже около 200.

Казалось, всё идёт хорошо. Но сегодня, 14 мая, разразился скандал. Некоторые единороссы, среди которых, например, депутат гордумы Анатолий Шарапов, на пресс-конференции заявили о том, что якобы уже имеется некий список тех, кто и победит в результате праймериз.

Свои претензии они изложили в письме к руководству партии. А в самой «Единой России» распространили пресс-релиз, который наблюдатели посчитали ответом на это заявление. Председатель Региональной контрольной комиссии и член рабочей группы по формированию счётных комиссий Константин Юферев заявил о том, что партия неизменно придерживается принципов открытости и легитимности и при проведении праймериз, и при проведении выборов любого уровня.

«Мы приглашаем всех екатеринбуржцев, обладающих избирательным правом, прийти на счетные участки и отдать свой голос за наиболее достойных, по их мнению, претендентов. Те, кто наберет наибольшее количество голосов в ходе праймериз, будут выдвинуты «Единой Россией» в качестве кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы», — сказал Юферев.

Он также добавил, что предварительное голосование будет максимально прозрачно. И в этом смогут убедиться как участники, так и наблюдатели.

«Мы действуем в полном соответствии с положением о проведении предварительного голосования, а также требованиями открытости и публичности этого процесса», — заявил Юферев.

Он также призвал всех участников праймериз «к честной спортивной борьбе». По его словам, у всех шансы равны, а победить сможет тот, кто докажет жителям города свою полезность и предложит реальную программу действий. И от того, насколько кандидаты активны, от готовности выполнять наказы избирателей зависит и их успех на предварительном голосовании.

«Поэтому нет смысла давить на организаторов и использовать нечестные методы политической борьбы. Голосование еще впереди, у всех участников есть время завоевать доверие избирателей. Пока преждевременно говорить о «победителях» или «проигравших». Результат праймериз зависит только от самих участников», — подчеркнул Юферев.