Глава МИД Франции возмутился упреками «диктатора» Кадырова

Париж, , 20:48 — REGNUM Во Франции не собираются слушать нравоучения главы Чечни Рамзана Кадырова о воспитании. Его упреки в том, что именно эта европейская страна вырастила из уроженца Чечни Хасана Азимова террориста, «нестерпимы». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя высказывание чеченского лидера об ответственности французских властей за воспитании парня из Чечни.

Называя Кадырова диктатором, глава французского МИД довольно резко отозвался о манере его руководства Чечней.

«Мы не намерены получать наставления от диктатора, который не соблюдает даже начальные принципы верховенства права у себя в регионе», — цитирует слова Ле Дриана после встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном «Новая газета».

По словам министра, в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют тысячи чеченцев, и сам Кадыров об этом прекрасно знает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в центре Парижа молодой человек с бородой совершил нападение с ножом на прохожих. Один человек был убит, еще четверо ранены. Сам нападавший был застрелен полицейскими. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Французская полиция установила контакты Хамзата Азимова с боевиками в Сирии, пишет «Коммерсант». По данным издания, он регулярно связывался по телефону с женщиной, которая выехала в Сирию и стала участницей банды полевого командира Абу Умара аш-Шишани.

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Сразу после теракта в СМИ появилась информация, что его совершил уроженец Чечни. На что жестко отреагировал глава республики Рамзан Кадыров. На своей странице в соцсети он написал, что Азимов «в Чечне только родился, а взросление, формирование его личности, взглядов и убеждений происходило во французском обществе», поэтому «вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции».

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