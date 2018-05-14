Назарбаев призвал ЕАЭС построить канал между Черным и Каспийским морями

Сочи, Краснодарский край, , 21:09 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снова призвал страны Евразийского экономического союза построить судоходный канал между Каспийским и Чёрным морями, сообщает 14 мая «КазТАГ».

На заседании Высшего Евразийского совета в Сочи глава Казахстана заявил, что строительство судоходного канала «Евразия» стало бы выгодным для всех государств региона.

Назарбаев также поддержал строительство высокоскоростной автомагистрали, соединяющей Европу и Азию через территории России и Казахстана.

Напомним, в 2007 году президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию обратил внимание на узкие места в транспортной сфере. Министерству транспорта было поручено разработать проект повышения пропускной способности транспортировки грузов Черное море — Каспийское море. Министерством было предложено построить вторую нитку Волго-Донского канала.

О строительстве судоходного канала «Евразия» как альтернативе второй нитке Волго-Донского канала президент Казахстана заговорил еще в 2007 году.

По словам политолога Аждара Куртова, главным аргументом сторонников строительства канала является соответствие геополитическим интересам России и экономическая выгода. Однако, как считает Куртов, строительство такого канала может угрожать житницам юга России.

Отметим, действующий канал между Черным и Каспийским морями был сдан в эксплуатацию 1 июня 1952 года. В современных условиях канал устарел. Его глубина составляет 3,5 метра, что ограничивает вес судоходства, а проход судов ограничивается 13-ю шлюзами (Дон лежит выше Волги на 44 метра). Общая пропускная способность канала составляет 16,5 млн тонн грузов в год, но используется примерно на 50%.

Интерес Казахстана к строительству канала «Евразия» связан с экспортом углеводородов. Однако реализация такого крупного проекта может отвечать интересам России только в случае полного государственного контроля над объектом и экономической выгоды. По оценкам экспертов, сделанных в 2013 году, строительство канала окупится только за 15−18 лет.

Кроме этого, российские специалисты отмечают, что канал «Евразия» может стать составной часть международного коридора в обход России, что приведет к большим издержками и оттоку грузов от Транссибирской магистрали.

Основным аргументом против строительства канала «Евразия» специалисты называют то, что артерию между двумя морями заполнит соленая морская вода. Это обстоятельство нарушит экологию Ставропольского, Краснодарского краёв, Дагестана и всего Прикаспия.

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