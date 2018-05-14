Вторник, 15 Мая 2018 года
01:01:30 МСК

ЕС не пустит Великобританию в спутниковую систему «Галилео» после Brexit

Политика

«Третьи страны и их компании не могут участвовать в разработке чувствительных с точки зрения безопасности вопросов»

Брюссель, 14 мая 2018, 21:04 — REGNUM  Представитель ЕС на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что Лондон не сможет участвовать в спутниковой навигационной системе ЕС «Галилео», 14 мая передает Reuters.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Барнье заявил, что после Brexit Великобритании будет закрыт доступ к разработкам, «чувствительным с точки зрения безопасности».

«Третьи страны и их компании не могут участвовать в разработке чувствительных с точки зрения безопасности вопросов», — пояснил представитель ЕС.

Впрочем, Барнье не исключил, что Лондон сможет подключиться к системе «Галилео», если будут приняты «соответствующие соглашения между ЕС и Великобританией».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая министерство обороны Великобритании уже заявляло, что «блестящие военные ученые и эксперты» страны уже начали разработку собственной спутниковой навигационной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания намерена создать собственную систему спутниковой связи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить