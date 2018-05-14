В морские порты Грузии вошли боевые корабли НАТО

Тбилиси, , 20:37 — REGNUM Боевые корабли стран НАТО прибыли в территориальные воды Грузии и пробудут там до 18 мая, сообщает 14 мая телеканал «Рустави 2».

По информации телеканала, корабли альянса прибыли в порты Грузии для участия в совместных военных учениях,

Уточняется, что прибывшие корабли принадлежат к флотам Великобритании, турции, Румынии и Болгарии, входят в постоянно действующее второе военно-морское соединение НАТО и в настоящий момент находятся в порту Поти.

Телеканал утверждает, что в Поти они прибыли 13 мая.

«Корабли постоянно действующего второго военно-морского соединения НАТО в пору Поти пробудут до 18 мая и примут участие в организованных грузинской стороной совместных учениях», — указано в сообщении на сайте телеканала.

Напомним, в конце апреля 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия имеет всё, что необходимо для подготовки к вступлению в Североатлантический альянс. Кроме того, Столтенберг отметил прогресс, достигнутый Грузией в деле вступления в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе был одобрен пакет мероприятий для помощи Грузии в получении членства в альянсе. В рамках этого пакета на территории Грузии регулярно проводятся совместные с НАТО военные учения.

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