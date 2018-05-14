Жээнбеков: Евразийская интеграция остается в приоритете для Киргизии

Бишкек, , 20:31 — REGNUM «Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Киргизской Республике», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, пишет пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, одним из основных положительных итогов участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе стала либерализация рынка труда и улучшение положения трудовых мигрантов.

«При этом, несмотря на позитивные изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов, в том числе путем совершенствования положений союзного договора. Необходимо стремиться к обеспечению равных прав и социальных гарантий трудящихся-мигрантов в нашем интеграционном объединении», — добавил он.

Жээнбеков сообщил, что участники ЕАЭС проделали значительную работу по созданию условий для успешного ведения бизнеса и устранения внутренних ограничений в торговле.

«Наглядным подтверждением позитивных результатов наших совместных усилий в данном направлении является рост объема взаимной торговли государств-членов в 2017 году на 26%», — уточнил он.

Президент Киргизии акцентировал внимание на складывающейся в последние годы тенденции ужесточения «торговых войн» во всем мире, подчеркнув при этом, что «нарастание геополитической напряженности может подорвать все результаты, которые достигнуты в рамках евразийской интеграции».

«Мы должны уйти от внутренней конкурентной борьбы и совместно действовать на международной арене. Только углубляя и расширяя нашу интеграцию, мы можем раскрыть весь имеющийся экономический потенциал наших стран», — отметил он.

Одновременно с этим Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что расширение торгово-экономических связей Евразийского союза с третьими странами, в том числе Китаем, Индией и Сингапуром, имеет стратегическое значение.

«Большим шагом в сфере предоставления услуг в рамках Союза стало включение в единый рынок предоставление услуг туроператоров и турагентств. Важно продолжить работу по созданию единого рынка услуг. Отдельного внимания требует разработка проектов, создающих региональные производственные цепочки для развития кооперационных связей между нашими странами. Для финансирования таких проектов надо усилить деятельность Евразийского банка развития. Необходимо, чтобы у нас действовал реально работающий финансовый институт развития ЕАЭС, нацеленный на углубление интеграционных процессов», — пояснил глава государства.

Говоря о проблемах и препятствиях, стоящих на пути интеграционного процесса, президент Киргизии посетовал на бюрократию в рядах чиновников Евразийского экономического союза.

«Необходимо наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными компетенциями для оперативного решения спорных ситуаций в передвижении товаров. Комиссия должна проявлять активность и твердость для урегулирования проблемных вопросов, возникающих между государствами-участниками Союза. Комиссия должна эффективно разрешать конфликтные ситуации и контролировать выполнение соответствующих обязательств», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты России, Казахстана и Армении, а также Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент пост президента Киргизии, подписали договор о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС.

12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза.