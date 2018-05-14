В Костроме назначен новый глава антимонопольной службы

Кострома, , 20:26 — REGNUM Костромское управления антимонопольной службы возглавил новый руководитель, сообщает пресс-служба губернатора. Им стал Мурсал Исмаилов.

«Мурсал Исмаилов назначен на должность руководителя регионального антимонопольного управления приказом ФАС России 28 апреля текущего года. До этого назначения новый руководитель около 10 лет исполнял обязанности заместителя начальника отдела изучения и контроля товарных рынков Ростовского УФАС России», — отмечает пресс-служба.

Глава региона Сергей Ситников поздравил его с назначением и «выразил уверенность, что коллектив управления будет и дальше квалифицированно и профессионально выполнять возложенные на него задачи».

«Наши задачи уже определил Президент России. В соответствии с Указом о национальном развитии экономики, возлагаются большие надежды на нашу службу, на региональные власти, на органы местного самоуправления в достижении общих задач — развитие конкуренции, пресечение каких-либо злоупотреблений со стороны доминирующих хозяйствующих субъектов и другие. Костромская область — это субъект для меня новый, но интересный. Первое впечатление — это очень доброжелательные люди. У коллектива костромского управления большой потенциал. Будем работать во благо Костромской области», — отметил новый руководитель областного Управления Федеральной антимонопольной службы.

Справка ИА REGNUM. Мурсал Исмаилов родился в селе Ихрек Рутульского района Республики Дагестан. В 2005 году окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «Коммерция» (специалист коммерции). Кандидат экономических наук (2010 год).

Мурсал Исмаилов работает в антимонопольных органах с декабря 2008 года, в последнее время работал заместителем начальника отдела изучения и контроля товарных рынков Ростовского УФАС России.