Порошенко предлагает странам ЕС взять «шефство» над городами Донбасса

Киев, , 20:08 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели выступил с инициативой о «шефстве» стран Европейского союза над временно оккупированными Украиной городами Донбасса. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается, в ходе встречи Порошенко и Церетели обсуждали «пути помощи внутренне перемещённым лицам и возрождения украинского Донбасса».

«В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры», — информирует пресс-служба.

Сообщается, что собеседники также обсудили «ситуацию с безопасностью в Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании», в частности инициативу о размещении в регионе миротворческой миссии ООН.

Порошенко поблагодарил Церетели за «поддержку ассамблеей Украины в борьбе с российской агрессией путём принятия важных резолюций». В беседе была «отмечена необходимость продолжения санкций против России», говорится в сообщении.

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