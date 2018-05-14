СМИ: В результате столкновений в секторе Газа погибли 50 человек

Газа, Палестина, , 20:04 — REGNUM Жертвами столкновений палестинцев с израильскими вооруженными силами на границе сектора Газа сегодня, 14 мая, стали как минимум 50 палестинцев, свыше 2 тыс. человек получили ранения. Такие данные приводит сегодня, 14 мая, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения в блокированном секторе Газа.

Сообщается, что в числе погибших подростки 12,14 и 16 лет, а также 30-летняя женщина. По некоторым данным, жертвой столкновений стал сын одного из лидеров контролирующего анклав движения ХАМАС Махмуда ар-Рантиси Ахмед, который был застрелен израильскими военнослужащими на востоке Газы.

Как минимум 100 человек получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших также несколько сотрудников СМИ, в том числе корреспондент AL Jazeera и его коллега с алжирского телеканала.

Массовые акции протеста продолжаются в Палестине с марта этого года, практически всегда они перерастают в столкновения с израильскими силами безопасности. Однако сегодня они приняли крайне ожесточенный характер, так как в Иерусалиме прошла церемония открытия посольства США в Израиле. которое было перенесено из Тель-Авива.

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