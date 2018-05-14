Узбекистан и Китай обсудили реализацию проекта «Один пояс — один путь»

Ташкент, , 20:07 — REGNUM В Ташкенте состоялась международная конференция на тему «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», сообщает 14 мая УзА.

В рамках мероприятия узбекистанский центр «Стратегия развития» и Шанхайская академия общественных наук подписали меморандум о сотрудничестве.

Директор центра «Стратеги развития» Акмал Бурханов отметил, что центр решает определенные задачи в рамках социально-экономических реформ, проводимых в Узбекистане. В частности, исследуется опыт развитых зарубежных стран.

Стороны обсудили вопрос налаживания связей центра с Шанхайской академией общественных наук, в том числе в сфере подготовки и повышения квалификации кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Аждара Куртова, реализация проекта «Один пояс — один путь» в странах Средней Азии, в том числе в Узбекистане, позволяет Китаю повысить безопасность своих морских торговых путей, надёжность которых зависит от действий США.

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