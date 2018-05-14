«Наш лидер — Пучдемон!» — новый глава Каталонии призвал парламент к борьбе

Мадрид, , 20:06 — REGNUM Новый глава Каталонии Ким Торра призвал региональный парламент к борьбе за независимость от Испании, 14 мая передает агентство Associated Press.

«Наш президент — Карлес Пучдемон, мы верны мандату Октября!», — заявил избранный глава региона в выступлении перед парламентариями.

Торра заявил, что новое правительство региона продолжит линию предшественников на «построение независимого государства в форме республики».

55-летний публицист Ким Торра, избранный парламентом Каталонии в качестве нового главы региона, является радикальным «сепаратистом» и верным сторонником опального главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 мая парламент Каталонии 66 голосами против 65 при четырех воздержавшихся избрал главой региона Кима Торра. Кандидатура Торра была предложена бывшим главой региона Пучдемоном, который находится за пределами Испании.

Избрание Торра означает конец «внешнего управления», введенного в мятежном регионе Мадридом после роспуска правительства в октябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мятежная Каталония: Главой испанского региона избран «сепаратист»