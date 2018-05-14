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Спецпредставитель президента РФ сообщил, где в Сирии еще есть отряды ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Астана, 14 мая 2018, 19:47 — REGNUM  Отряды террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в небольшом числе еще сохранились в районах сирийско-иракской границы, заявил 14 мая журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Заявление об этом было сделано Александром Лаврентьевым по итогам первых суток переговоров, проходящих в Астане.

В частности, спецпредставитель президента РФ сообщил, что небольшие по численности отряды, относящиеся к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляют активность в районах, прилегающих к границе Ирака и Сирии.

Он уточнил, что некоторая часть отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существует также западнее и восточнее реки Евфрат.

«Отдельные отряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) всё ещё существуют в районе сирийско-иракской границы, западнее и восточнее реки Евфрат. Борьба с этой террористической структурой, безусловно, будет продолжена», — сказал Александр Лаврентьев.

Напомним, 14 мая в Астане начались переговоры по вопросам урегулирования конфликта на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, после военного поражения в Сирии основная часть уцелевших формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебазировалась на территорию Афганистана.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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