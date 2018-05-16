Что стоит за фейком о строительстве церквей в Саудовской Аравии

Ватикан, , 06:12 — REGNUM Новость о том, что Ватикан и Саудовская Аравия договорились о строительстве церквей на территории последнего, не соответствует действительности, рассказывает издание Crux (Денвер, США). Что стоит за этой «поддельной новостью», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Сообщения о строительстве церквей появились после апрельского визита председателя Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Жана-Луи Торана в Эр-Рияд. При этом Саудовская Аравия — единственная ближневосточная страна, где нет ни одного действующего христианского храма, а отношение к христианам довольно отрицательное, как к своего рода гражданам второго сорта. Предвзятость обостряется из-за наплыва гастарбайтеров — христиан из Ливана, Филиппин, Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Кореи. Поскольку другие монархии стран Персидского залива пытаются примириться с увеличивающимся числом христиан, указанная новость, видимо, показалась достоверной. Однако она была опровергнута.

Можно допустить, что, поскольку новость впервые возникла на египетском сайте новостей, отношение к ее выпуску имеют саудовцы либо имеющие тесные связи с Королевством. Возможно, Эр-Рияд не хочет иметь имидж государства, открыто враждебного христианству или религиозному плюрализму. Возможно, с целью избежать каких-либо санкций, которые могут одобрить западные страны.

Как бы то ни было, когда католики Саудовской Аравии смогут войти в собственную церковь, пока неизвестно.

О других событиях, которые обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре: Пастора из США обвинили в создании Христианского Курдского государства

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