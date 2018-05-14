Жириновский назвал размер своей пенсии

Москва, , 19:20 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что его пенсия составляет 25 тысяч рублей. Об этом Жириновский поведал сегодня, 14 мая, на встрече уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой с фракцией ЛДПР в Госдуме.

«У меня 25 тысяч пенсия», — заявил Жириновский в ходе встречи.

Стоит отметить, что пенсия — не главный источник доходов Жириновского. Согласно декларации, в 2017 году Жириновский заработал 5,4 млн рублей. При этом в 2016 году он задекларировал 79 млн рублей дохода, став лидером по доходам среди глав думских фракций.

Сейчас рядовой депутат Государственной думы получает в месяц около 350 тыс. рублей. При этом сегодня в Думу был внесен законопроект о сокращении зарплаты депутатов. Жириновский выступил против этого законопроекта.

Кроме того, на встрече с Москальковой Жириновский пожаловался уполномоченной по правам человека в России на вредные испарения от конструкций здания Государственной думы.

Жириновский заявил, что депутаты сидят в здании, непригодном для работы, построенном 80 лет назад, где «сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания».