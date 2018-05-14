ООН: Израиль должен прекратить убийства в секторе Газа

Женева, Швейцария, , 19:22 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил с осуждением насилия в секторе Газа, 14 мая передает агентство Reuters.

«Шокирующие убийства десятков, ранения сотен огнем израильских военных в Газе необходимо прекратить прямо сейчас», — говорится в заявлении Агентства ООН по правам человека в Twitter.

Аль-Хусейн призвал Израиль «уважать право на жизнь» палестинцев и заявил о необходимости расследовать «возмутительные нарушения прав человека» в секторе Газа.

«Должны быть найдены лица, ответственные за возмутительные нарушения прав человека. Международное сообщество должно обеспечить справедливость для потерпевших», — считает Зейд Раад аль-Хусейн.

Напомним, беспорядки на границе Израиля и сектора Газа продолжаются с конца марта. Жертвами столкновений между службами безопасности Израиля и протестующими палестинцами стали десятки человек.

Последняя вспышка насилия на границе связана с открытием в Иерусалиме посольства Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая министерство здравоохранения Палестины заявило о гибели от пуль израильских военных 37 протестующих в Газе.

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