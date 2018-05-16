«Северный поток — 2» решит судьбу Украины?

Киев, , 04:08 — REGNUM Почему строительство российского газопровода «Северный поток — 2» так обеспокоило украинский МИД и какая перспектива не столь отдаленного будущего начала вырисовываться в умах украинских официальных лиц, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, только украинский газовый транзит из России в Европу не позволяет Владимиру Путину оккупировать Украину всей мощью российской армии. Поэтому остановка проекта «СП-2» становится для нынешней украинской власти вопросом выживания. Но можно ли остановить силами Киева проект, в осуществлении которого явно заинтересована Германия, да и вся Западная Европа?

В этом вопросе постмайданной власти приходится занимать позицию защитника интересов тех, кого Германия якобы «подомнет» под свою экономическую власть, если поставки российского газа позволят Берлину управлять крупнейшим в Европе газовым хабом. Ситуация с выходом США из ядерной сделки с Ираном, повлекшая за собой принудительный вывод из той же сделки стран Европы, может естественным образом сблизить сотрудничество Москвы и Берлина в экономической сфере. А с какими союзниками останется тогда Киев и не приведет ли европейское пренебрежение к распаду Украины, оставшейся без помощи и поддержки?

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