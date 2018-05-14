Эдвард Налбандян подвел итоги 10-летнего периода переговоров по Карабаху

Ереван, , 18:39 — REGNUM В деле разрешения карабахского конфликта за последние 10 лет произошли концептуальные изменения, позиции армянской стороны укрепились на порядок, заявил 14 мая уже бывший глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе прощальной встречи с дипломатическим корпусом страны.

По его словам, долгие годы краеугольным камнем позиции армянской стороны является принцип реализации права народов на самоопределение, как основной путь разрешения конфликта. Налбандян отметил, что эта позиция четко зафиксирована на уровне глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в совместных заявлениях которых подчеркивается, что статус Арцаха должен решать народ Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления. Согласно экс-министру, эту позицию поддерживает международное сообщество.

Налбандян отметил, что Азербайджан долгие годы проводил политику того, что конфликт должен быть решен на основе принципа территориальной целостности. Но сегодня, продолжил дипломат, международное сообщество утверждает, что конфликт должен быть решен на основе трех принципов: неприменение силы или угроза силой, территориальная целостность и принцип самоопределения, которые рассматриваются как единое целое и превалирование одного принципа над другими подорвет мирный процесс.

Касаясь вопроса участия Степанакерта в мирном процессе, Налбандян отметил:

Армения неоднократно подчеркивала, что без участия Арцаха невозможно всеобъемлющее и долгосрочное решение конфликта. Сегодня сопредседатели разделяют это мнение, и это зафиксировано в рабочих документах переговорного процесса. В отличие от предыдущего периода, именно в последние годы сопредседатели в своих заявлениях стали адресно обращаться к Азербайджану».

Налбандян заявил, что сегодня Армения и международное сообщество говорят почти на одном языке — мирное урегулирование на основе реализации принципа самоопределения народа Арцаха и международного признания с гарантиями безопасности не имеет альтернативы. Армения в качестве переговорной стороны неоднократно подчеркивала, что совместно со странами-сопредседателями продолжит предпринимать усилия в этом направлении, сказал экс-министр.

Все это подтверждает верность и результативность выбранной нами стратегии и сделанных шагов. Наши достижения являются результатом многолетней последовательной и кропотливой работы. Их сохранение и преумножение также требуют больших усилий, чтобы урегулирование на их основе стало возможным», — отметил Налбандян.

Он пожелал успехов новому министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну и всему дипкорпусу.