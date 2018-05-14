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Путин встретился с Додоном в Сочи

Политика

После расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета президент России и президент Молдавии встретились отдельно

Сочи, Краснодарский край, 14 мая 2018, 18:36 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном в рамках саммита в Сочи, сообщает 14 мая агентство РИА Новости.

По информации агентства, Владимир Путин провел отдельную встречу с Игорем Додоном после расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По имеющейся информации, президенты России и Молдавии обсудили вопросы получения Кишиневом статуса государства-наблюдателя в организации Евразийского экономического сотрудничества.

Решение о предоставлении Молдавии это го статуса в ЕАЭС было принято 14 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который был проведен в ограниченном составе.

Как сообщало ИА REGNUM, внутри правящих кругов Молдавии нет единого мнения относительно интеграции в ЕАЭС. По данному вопросу парламентское большинство и правительство Молдавии привержено направлению евроинтеграции и объединения страны с Румынией.

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Внешняя политика Молдавии
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