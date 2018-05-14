Медведев представит Путину состав своего второго правительства 15 мая

Москва, , 18:31 — REGNUM Дмитрий Медведев 15 мая встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи и представит ему предложения по структуре своего второго правительства. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила журналистам пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Напомним, на минувшей неделе Государственная дума утвердила Медведева в качестве председателя правительства России. За его назначение высказались 374 депутата, против — 56.

7 мая Медведев на встрече с членами фракции «Единой России» представил кандидатуры вице-премьеров, которых он хотел бы видеть в правительстве.

В качестве первого вице-премьера рассматривается Антон Силуанов, при этом он останется министром финансов.

Вице-премьером, курирующим транспорт и связь, может стать Максим Акимов, который в первом правительстве Медведева был первым заместителем главы аппарата правительства.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова планируется на должность вице-премьера, курирующего здравоохранение, образование и социальную политику.

Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Есть данные, что Гордеев также может стать и министром сельского хозяйства. Стоит отметить, что Гордеев уже был главой Минсельхоза с 1999 по 2009 годы. Нынешний глава Минсельхоза Александр Ткачев во второе правительство не войдет.

Виталий Мутко, который был вице-премьером, курирующим спорт, туризм и молодежную политику в первом правительстве Медведева, во втором может стать вице-премьером, курирующим строительство.

Ольга Голодец останется вице-премьером, но вместо социальной политики будет курировать культуру и спорт.

Нынешний заместитель министра обороны Юрий Борисов станет вице-премьером, курирующим военно-промышленный комплекс. Занимавший это место в первом правительстве Медведева Дмитрий Рогозин, по всей видимости, может возглавить «Роскосмос».

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Сергей Приходько в новое правительство не войдет. Его место может занять глава контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко.

Должности вице-премьеров покидают Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин. Юрий Трутнев, который является полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и одновременно вице-премьером, сохранит свои должности.

Официально кандидатуры министров во втором правительстве Медведева пока не объявлены, но ряд СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уже привел определенную информацию.

Так, министерство образования и науки может быть разделено на министерство образования и министерство науки. Возглавить министерство науки может либо глава ФАНО Михаил Котюков, либо заместитель нынешнего главы Минобра Григорий Трубников.

Министром образования может стать Ольга Васильева, которая сейчас возглавляет Минобрнауки. Другим кандидатом на этот пост является руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Владимир Мединский, по всей вероятности, останется министром культуры.

Михаил Абызов, который с 2012 года был министром открытого правительства, во второе правительство Медведева не войдет, но структура, которую он возглавлял, останется, она будет переориентирована на контрольно-надзорную деятельность.

Александр Новак останется министром энергетики.

Сергей Шойгу останется министром обороны, а Сергей Лавров — министром иностранных дел.

По поводу министра внутренних дел Владимира Колокольцева точной информации нет, но ряд источников указывает на то, что он сохранит свой пост.