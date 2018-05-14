Абади обещает Ираку правительство «без коррупции»

Багдад, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал все политичсекие силы страны признать итоги парламентских выборов и приступить к формированию нового правительства, 14 мая передает агентство Reuters.

Выступая в прямом эфире иракского телевидения, Абади призвал все парламентские фракции к формированию правительства «без коррупции».

«Нам нужно работать и сотрудничать друг с другом в формировании сильнейшего правительства Ирака. Без коррупции!» — заявил аль-Абади.

Напомним, парламентские выборы в Ираке, первые после победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоялись 12 мая.

За 328 мест в иракском парламенте боролись около 7500 кандидатов от двух сотен политических партий. Явка на выборах составила 44,54%. Лидерами голосования стали шиитские партии «Ас-Сайрун» и «Фатх».

Несколько политических партий Ирака, в том числе четыре партии Иракского Курдистана, уже потребовали перевыборов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Хашд аль-Шааби» завоевала 40 мест в иракском парламенте