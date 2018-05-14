Эксперт: США постараются вытеснить из Узбекистана нефтегазовые компании РФ

Ташкент, , 18:43 — REGNUM С целью вытеснения России из Средней Азии США могут выдавить российские нефтегазовые компании в Узбекистане и переориентировать рынок на запад, заявил политолог Аждар Куртов. Об этом сообщает 14 мая «Sputnik Узбекистан».

"У американцев могут быть планы, связанные с тем, чтобы добытые углеводороды каким-то образом транспортировать в сторону государств, которые являются, может быть не откровенными союзниками США, но участниками Большой игры», — считает политолог.

Он напомнил, что для американцев существует проект «Большой Центральной Азии», в рамках которого планируется переориентировать страны региона и оторвать их от зоны влияния России.

Куртов предполагает, что Вашингтону могут быть интересны углеводороды Узбекистана, но республика не является крупным экспортером, как Казахстан и Туркмения. Поэтому американский интерес может состоять в том, чтобы потеснить Россию.

Эксперт также считает, что США беспокоит усиление присутствия в регионе Китая, который очень активно осваивает Среднюю Азию. Развитие проекта «Один пояс — один путь» через сотрудничество со странами региона позволяет Пекину обезопасить морские пути, через которые в настоящее время идет основной объем товарооборота.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США стороны подпишут соглашения на сумму $4 млрд. Официальный визит состоится 15−17 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Узбекистан планируют подписать ряд соглашений