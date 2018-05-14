Нетаньяху: Открытие посольства США в Иерусалиме — великий день для Израиля

Иерусалим, Израиль, , 18:49 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, 14 мая передает агентство Reuters.

В своей речи Нетаньяху заявил, что день открытия американского посольства является «великим днем» и народ Израиля будет помнить его на протяжении «многих поколений».

«Это великий день. Великий день для Иерусалима, великий день для государства Израиль. День, который останется в нашей национальной памяти на многие поколения», — заявил Нетаньяху.

Премье-министр Израиля также поблагодарил президента США Дональда Трампа, который «проявил мужество» и не отказался от переноса посольства под международным давлением.

Напомним, Трамп заявил о признании США Иерусалима столицей еврейского государства и предстоящем переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 года.

Решение Трампа вызвало резкий протест всего мирового сообщества — против данного шага выступали ЛАГ, ОИС, ООН, Католическая церковь, лидеры большинства стран мира.

В Палестине, которая считает Иерусалим своей столицей, оккупированной Израилем, в декабре 2017 года начались массовые беспорядки, которые не стихают до сих пор.

Тем не менее, решение Трампа отменено не было, и 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США.

В состав американской делегации вошли заместитель госсекретаря Джон Салливан, министр финансов Стивен Мнучин, дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

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