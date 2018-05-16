Безвиз Украины с ЕС — больше не безвиз. А был ли он им?

Киев, , 02:12 — REGNUM Безвизовый режим с ЕС станет для Украины немного платным и с чуть большими ограничениями. Такое решение следует из одобрения послами стран ЕС системы регистрации граждан третьих стран, которые въезжают в Шенгенскую зону без визы. О том, что стоит за этим нововведением и о реакции на него пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Данная разработка велась уже несколько лет, чего представители ЕС не скрывали, находясь перед выбором — дать Украине безвиз после того, как она будет к тому готова, или не тянуть. Тогда выбрали не тянуть. Вскоре, однако, в соответствии с новыми правилами украинцы должны будут перед поездкой зарегистрироваться в системе ETIAS (стоимость регистрации — 7 евро), связанной с общей базой погранслужбы стран Евросоюза. Разрешение на въезд будет выдано на три года. В случае возникновения замечания или наличия в системе запрета на въезд гражданин будет решать вопрос в посольстве, с большой вероятностью, оформляя обычную визу.

По мнению украинского эксперта по международным отношениям Павла Рудякова, безвиз и не был безвизом как таковым, а представлял собой просто либерализацию визового режима. Говоря о новой мере, эксперт отмечает:

«Это решение до последнего откладывалось и было принято только после того, как европейцы разработали механизм приостановку безвиза. Изначально закладывалось, что для тех, кто будет пользоваться привилегией, она будет усложняться… Не сомневаюсь, что чиновники ЕС сделают все для того, чтобы усложнить для Украины ее «победный безвиз». В итоге нас фактически вернут к визовому режиму, только в другой упаковке. Власть, в свою очередь, только порадуется тому, что сумела «впарить» украинцам биометрические паспорта, заработав на этом миллионы».

Подробнее об этих и других новостях украинской евроинтеграции читайте в обзоре: Украинцы для них — даже не третий сорт людей: обзор «евроинтеграции»

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