Применит ли Трамп на переговорах с Кимом необычную стратегию?

Пхеньян, , 08:12 — REGNUM Встреча лидеров Северной Кореи и США, намеченная на 12 июня в Сингапуре, должна открыть новую страницу в отношениях двух государств. Как эта встреча воспринимается Японией и другими соседними с Северной Кореей государствами, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония в лице представителей своих властных структур выразила надежду на то, что в ходе американо-северокорейской встречи удастся вернуть похищенных Северной Кореей граждан Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет добиваться этого и донесет свою позицию до американского президента в ходе подготовки сингапурского саммита. Но основной целью встречи, хотя об этом еще никто не заявил напрямую, со стороны США и их союзников будет выполнение требования о полном уничтожении северокорейского ядерного оружия.

Но как можно уговорить Ким Чен Ына согласиться на такой шаг, если именно обладание таким оружием дало ему возможность встать вровень на переговорах со своими противниками? А разоружение перед лицом противника, готового продолжать посягательства на твою внутреннюю политику, выглядят, мягко говоря, недальновидным. Что в такой ситуации можно было бы посоветовать американскому президенту для достижения успеха в переговорах с лидером КНДР?

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