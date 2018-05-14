За то, что Литва назвала Грузию «Сакартвело», Грузия назовёт её «Лиетува»

Вильнюс, , 16:24 — REGNUM После того, как Литва официально узаконила альтернативное название Грузии — «Сакартвело» (в литовском языке, помимо официального названия страны Gruzija со звучанием как «Грузия», разрешено название «Сакартвело» с аналогичным звучанием), в Тбилиси начались дискуссии об использовании аутентичного названия Литвы. Не как Litva (то есть «Литва»), а как Lietuva (то есть «Лиетува» — как название страны звучит по-литовски). Об этом сегодня, 14 мая, пишет литовское издание Lietuvos žinios.

Утверждается, что это будет «ответный жест со стороны Грузии, приуроченный к столетию восстановления литовского государства».

Посол Грузии в Литве Катуна Салуквадзе сообщила, что в ее стране начались дискуссии об узаконивании в грузинском языке аутентичного названия «Лиетува». Сейчас в грузинском языке используется название «Литва».

"По этому вопросу в государственном департаменте грузинского языка (СМИ Литвы уже стараются не использовать словосочетание «грузинский язык», заменяя его на «картвелский язык» — прим. ИА REGNUM ) 11 мая состоялось заседание комиссии экспертов, в котором также участвовали известные во всем мире специалисты по грузинскому языку профессора Тамаз Гамкрелидзе и Мзекала Шанидзе, вместе с которыми комиссия экспертов поддерживает идею узаконивания аутентичного названия Литвы в грузинском языке. Поэтому процесс начался успешно», — сказала посол.

Государственная комиссия по литовскому языку 3 мая утвердила альтернативное название Грузии — «Сакартвело». Вместе с новым названием комиссия утвердила, что грузинский народ можно будет называть «картвелами», а всех жителей Грузии — «сакартвелами».

В сентябре 2017 года спикер сейма Викторас Пранцкетис намекнул, что Литва может узаконить альтернативное название Грузии. О том, что грузины хотят, чтобы Литва использовала аутентичное название их страны, спикер сейма узнал как из разговоров с руководством Грузии, так и с простыми жителями.

«Название «Грузия» им неприемлемо. Если бы по случаю столетия мы сделали им такой подарок, они были бы очень довольны», — сказал тогда Пранцкетис газете Lietuvos žinios.