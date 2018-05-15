Россия на защите российских интересов в Сирии. Манипуляция не пройдет

Москва, , 05:16 — REGNUM Как максимально адекватно сложившейся в Сирии обстановке воспринимать роль России и стоит ли идти на поводу у всякого рода ненадежных ситуационных союзников, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Россию часть пропагандистов из ближневосточных СМИ пытается выставить как безусловного гаранта действий той или иной стороны конфликта, вне зависимости от качества действий, этой стороной предпринимаемых. Вот и по поводу налета израильских ВВС на позиции «Хезболлы» раздались довольно массовые выкрики о «необходимости защитить союзника». Стоит учесть в данной ситуации, что ситуационное сотрудничество, связанное с противостоянием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вовсе не означает какого-либо «вечного союза» России с такими сотрудниками. Которые завтра же могут предпринять безответственные действия в рамках принятой у них идеологии.

И дело касается не только тех или иных относительно неформальных вооруженных группировок, но и крупных участников конфликта, таких как Иран и Турция, находящихся в одном противоэкстремистском лагере и тем не менее не прекращающих создавать взаимные острые ситуации. Так уж расположилась карта интересов каждой из сторон, задействованных в сирийском конфликте, что кроме «рабочего цинизма» в данной ситуации противопоставить нечего. И Россия должна преследовать прежде всего свои интересы в этом регионе, а не становиться инструментом в чужих руках.

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