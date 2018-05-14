Белгородский избирком покинул его бессменный руководитель

Белгород, , 14:53 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв покидает свой пост. Как сообщил портал Go31 14 мая, глава избиркома написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Плетнёв возглавлял региональный избирком с момента формирования современной российской избирательной системы в 1993 году — столько же, сколько находится на посту губернатор Евгений Савченко. В последний раз Плетнёв был переизбран на должность 7 декабря 2016 года.

«Мне уже почти 70 лет, скоро исполнится. Но ухожу я не потому, что на государственной должности есть какое-то ограничение по возрасту, нет, просто уже пора…

Это моё решение, моё желание. Я его хотел реализовать ещё в 2016 году, когда формировался новый состав избирательной комиссии, но меня попросили провести ещё губернаторские и президентские выборы», — цитирует издание слова Плетнёва.

Заседание избиркома, на котором станет известно имя нового председателя, назначено на 18 мая. До этого дня исполнять обязанности главы избирательной комиссии будет заместитель Плетнёва Игорь Лазарев, бывший вице-мэр Белгорода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще в 2016 году Лазарев мог стать председателем региональной избирательной комиссии. В ЦИК кандидатуру Лазарева рекомендовал Евгений Шевченко, курирующий Белгородскую область. Шевченко заявил, что вице-мэр Белгорода прошел все ступени избирательной системы. Ожидалось, что именно Лазарева в качестве кандидата выдвинет Белгородская облдума. Тогда же предполагалось, что Плетнёв продолжит работу в избиркоме, но уже не в должности председателя. Однако Лазарев в результате тайного голосования был избран заместителем и всё равно покинул мэрию.