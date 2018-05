Пастора из США обвинили в создании Христианского Курдского государства

Станислав Стремидловский, , 14:52 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 7 — 13 мая 2018 года стали: папа Франциск приветствовал молодых российских католиков; Израиль «готов заплатить любую цену» за Иерусалим; Тегеран начинает дипломатическую игру; саудовцы не хотят оказаться гонителями христиан; апостольский викарий в турецкой Анатолии предлагает пересмотреть Лозаннский договор 1923 года; униаты открыли Патриарший административный центра в Киеве и другое.

Папа Римский Франциск приветствовал молодых российских католиков, передает Radio Vaticana (Ватикан). Он обратился в специальном видеопослании к участникам международного телемоста — молодёжного молитвенного бдения, которое проходило вечером 12 мая в итальянском городе Терамо. Послание понтифика транслировалось также для молодых католиков в Панаме, Ирландии, Тайване, которые — хотя и на расстоянии — принимали участие в молитвенной подготовке к XV Очередной ассамблее Синода (состоится в Ватикане в октябре 2018 года на тему «Молодёжь, вера и распознавание призваний»). Особое приветствие Франциск передал молодым участникам молитвенной встречи, которые собрались в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске вместе со своим епископом Иосифом Вертом и епископом Клеменсом Пиккелем. Папа подчеркнул, что молодые участники молитвенного бдения — это «пророчество о мире и примирении для всего человечества», и призвал их не бояться быть святыми. Он предложил католической молодёжи возвышать голос, даже когда есть риск ошибиться: человеку свойственно ошибаться, главное же — извлекать из этого уроки.

Понтифик принял на аудиенции главу Православной церкви Чешских земель и Словакии, митрополита Ростислава. Это первый визит православного иерарха к папе Франциску. В рамках своего паломничества в Рим митрополит встретился с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом и возглавил Божественную литургию у могилы святого Кирилла в римской базилике святого папы Римского Климента. «Согласно традиции, именно святые Кирилл и Мефодий, родом из Салоник, привезли папе Адриану II реликвии святого Климента — одного из первых епископов Рима, который умер в изгнании во времена императора Траяна. Этот жест напоминает, что мы, христиане, вместе унаследовали огромное сокровище святости и постоянно нуждаемся в том, чтобы им делиться», — подчеркнул Франциск. Он заметил, что речь идет не только о мучениках далекого прошлого, но и о современных, в том числе жертвах атеистического преследования в Чехии и Словакии. Понтифик напомнил, что святые Кирилл и Мефодий перевели Евангелие на язык, который был понятным для славянских народов Великой Моравии. В этом контексте он отметил важность новой евангелизации. Папа сослался на слова Иоанна Павла II, который называл святых Кирилла и Мефодия «настоящими предвестниками экуменизма». Франциск выразил благодарность за активное участие Православной церкви Чешских земель и Словакии в работе Международной комиссии по теологическому диалогу между Католической и Православными церквами.

Накануне открытия американского посольства в Иерусалиме муниципальные служащие установили новый дорожный знак с надписью «посольство США» на иврите, английском и арабском языках, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Сегодня, 14 мая, в годовщину 70-летия создания Израиля израильские и американские власти откроют представительство в Иерусалиме, о чем 6 декабря прошлого года говорил президент США Дональд Трамп, объявив святой город столицей еврейского государства. На церемонии обещают быть дочь президента Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Это решение вызвало протесты палестинцев и исламского мира, призывы папы Франциска и христианских общин, осуждение международного сообщества, которое не признает суверенитет Израиля над спорным городом и заявляет, что его статус должен быть определен в мирном договоре. Со своей стороны палестинцы утверждают, что восточная часть Иерусалима является столицей их будущего независимого государства. Высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат просит дипломатов, институты гражданского общества и религиозных деятелей бойкотировать церемонию: участие в ней будет расцениваться как поощрение «нарушения международного права и неотъемлемых прав палестинцев». В контексте «маршей за возвращение» вдоль границы между Израилем и Газой, в ходе которых погибло более 40 палестинцев, некоторые опасаются, что открытие посольства США в Иерусалиме станет поводом для демонстраций и столкновений. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман утверждает, что Израиль «готов заплатить любую цену». Аналогичные опасения были в декабре сразу после заявления Трампа, однако они оказались необоснованными, так как палестинцы на фоне большого разочарования отреагировали всё же в основном мирно.

По итогам парламентских выборов в Ливане, похоже, в выигрыше оказывается шиитское проиранское движение «Хезбалла» и блок, в который входят шиитская партия Амаль и Свободное патриотическое движение во главе с президентом республики Мишелем Ауном, отмечает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Поражение потерпела суннитская партия «Будущего» просаудовского премьер-министра Ливана Саада Хаарири. Среди христианских движений выделяется партия Ливанские силы Самира Джааджаа, антисирийская и антииранская оппозиция, удвоившая свои места, что ставит под сомнение господство партии Ауна. Маронитская церковь готова сыграть свою роль во благо страны, говорит архиепископ Баальбека Ханна Рахме. Наблюдатели отмечают фрагментацию политического ландшафта страны, что требует создания коалиций для формирования правительства. Каждый нуждается в каждом и никто не сможет править в одиночку, что должно привести к подтверждению компромисса между основными силами, которые способствовании избранию генерала Ауна президентом Ливана. Но есть и тревожное. Многие избиратели проигнорировали выборы. Это говорит о том, что население не доверяет политикам, которых часто считают коррумпированными.

Тегеран начинает дипломатическую игру после решения Трампа о выходе США из ядерной сделки, пишет L'Osservatore Romano (Ватикан). Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье, 13 мая, отправился в Пекин. 14 мая он будет в Москве на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. 15 мая вылетит в Брюссель, чтобы встретиться с представителями Германии, Франции и Великобритании, которые в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Тегераном. В совещании также примет участие высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и общей политике безопасности Федерика Могерини. Она заявила, что крах СВПД будет иметь «катастрофические последствия» и «мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить его». И добавила: «Как европейцы, мы полны решимости сохранить все взятые на себя обязательства и обеспечить, чтобы все вовлеченные стороны сделали это. Ни одна страна не может отменить соглашение или уничтожить его».

Любой, кто занимается освещением деятельности Святого престола, знает, что часто приходится не столько сообщать о правдивых новостях, сколько развенчивать «поддельные новости», которые другие выпустили в эфир, рассказывает Crux (Денвер, США). Последний пример — фиктивная история, будто бы Эр-Рияд заключил соглашение с Ватиканом о строительстве церквей в Королевстве. На сегодня Саудовская Аравия является единственной страной на Ближнем Востоке без единого действующего христианского храма. В апреле этого года в Королевстве побывал председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу французский кардинал Жан-Луи Торан, которого принял саудовский король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман. Визит ватиканского прелата стал основанием для заявлений о соглашении с Эр-Риядом о строительстве церквей для египетского издания, вслед за ним с подобной публикацией выступил американский портал Breitbart news. Впрочем, когда Breitbartпозже обратился к главе Зала печати Святого престола Грегу Берку за комментариями, Берк отрицал, что какая-либо «сделка» была заключена. В Саудовской Аравии отношение общества к христианству довольно негативное, христиане являются своего рода гражданами второго сорта. Сегодня эта предвзятость, как сообщается, приобретает еще более острый характер из-за притока исповедующих христианство гастарбайтеров из Ливана, Филиппин, Индии, Шри-Ланки, Пакистана и Кореи. Только католиков в Королевстве ныне насчитывается примерно 1,5 миллиона при общей численности населения около 32 миллионов. Другие монархии Персидского залива пытаются примириться с разрастающимся христианским присутствием. Возможно, поэтому «поддельные новости» о храмах в Саудовской Аравии выглядели заслуживающими доверия. Но Ватикан опроверг информацию. Отсюда два вопроса: кто выпустил ложное сообщение и почему сейчас? Хотя мы не знаем наверняка, тот факт, что история впервые появилась на египетском новостном сайте, говорит о том, что это были саудовцы или те, кто имеет тесные связи с Эр-Риядом. Не исключено, что Королевство хочет, чтобы его не воспринимали как открыто враждебное к христианству или религиозному плюрализму, предположительно для того, чтобы предотвратить введение торгового эмбарго или иных санкций, которые могут одобрить страны Запада. Как вести Западу торговлю с государством, которое продолжает препятствовать религиозной свободе — это то, что эксперты будут продолжать обсуждать. Пока же остается неясным, когда может осуществиться заветная мечта католического меньшинства Саудовской Аравии об открытии собственной церкви.

В Иране обращение в христианство может быть квалифицировано как преступление, за которое грозит наказание в виде тюремного заключения сроком более 10 лет. Об этом Catholic News Agency (Инглвуд, США) рассказал журналист и писатель иранского происхождения Сохраб Ахмари. В настоящее время он пишет мемуары о своем пути к католической вере. К ней автор пришел в 2016 году, прожив в США более двух десятилетий. Обращение было бы практически невозможным, если бы он всё еще жил в Иране. «Там католицизм — это, прежде всего, этническое явление, — говорит Ахмари. — Есть армянские католики и ассирийцы. У них свои собственные церкви, но они не могут заниматься евангелизацией и иметь Библии на каком-либо другом языке, кроме своего. Иранская конституция декларирует шиитский ислам как государственную религию, а религиозным меньшинствам дает хоть и защищенный, но второсортный статус, в основном евреям и христианам как приверженцам авраамических религий». Намного хуже живут те, кого законными не признают — евангельские христиане и Бахаи. Как говорится в докладе Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) за 2018 год, обращенные из ислама иранские христиане подвергаются суровым наказаниям, «многие были приговорены к 10 годам тюрьмы за свою религиозную деятельность». Ахмари отмечает, что «среди некоторых консервативных католиков есть тенденция воспринимать любое восстание или демократическое брожение автоматически плохо именно потому, что они беспокоятся об общинах. Они смотрят на то, что произошло с Ираком, с коптами в Египте, и думают: больше никаких восстаний. Но в Иране дело обстоит иначе, потому что сам режим закрепляет своего рода исламское превосходство и подавляет меньшинства. Люди, которые восстают, хотят религиозной свободы».

Vatican insider (Турин, Италия) побеседовал с апостольским викарием турецкой Анатолии епископом Паоло Биззети о ситуации в Турции. 24 июня здесь пройдут внеочередные парламентские и президентские выборы. Как отмечает монсеньор, сегодняшняя Турция — это страна, в которой происходят серьезные изменения, направленные на укрепление ее правительства. Это, безусловно, болезненный процесс: раздаются голоса несогласия. «Мы должны быть осторожными, чтобы не дестабилизировать страну, — говорит монсеньор. — Но мне кажется, что политика великих держав — США, Европы, России — направлена на консолидацию Турции, а не ее дестабилизацию». Существует курдский вопрос, но он касается международной политики. Курды являются народом, «который разделено живет в четырех государствах (Иран, Ирак, Сирия и Турция) и ищет свою собственную идентичность». В Турции границы полностью закрыты: построена 700-километровая стена, поэтому больше нет притока новых беженцев из Сирии. Однако есть те, кто уже находится внутри страны. Мигранты мечтают отправиться на Запад, но двери, как известно, закрыты. Этот «тупик усиливает их дискомфорт». Что касается христиан, отметил викарий, то они являются «ничтожным» меньшинством, Лозаннский договор 1923 года фактически лишил Турцию христиан. За что «мы по-прежнему расплачиваемся: этот договор должен быть пересмотрен сегодня, поскольку исторический контекст изменился».

Среди новых обвинений в адрес американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого турецким следствием в попустительстве «силам, обвиняемым в террористических актах и заговорах против Турции», выдвинута «попытка создать «Христианское Курдское государство», предполагающее оккупировать часть турецкой территории», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Секретный свидетель — бывший прихожанин, проходящий под кодовым названием «Серхат», — утверждает, что Брансон различными способами помогал курдским боевикам, в том числе воюющим в Сирии. Напомним, что пастор был задержан в Турции по обвинению в пособничестве организации исламского проповедника Фетуллаха Гюлена «Хизмет», названной Анкарой вдохновителем неудавшегося государственного переворота 15 июля 2016 года. Брансону грозит 35-летний тюремный срок, если обвинения в шпионаже и поддержке «Хизмета» и Рабочей партии Курдистана (РПК) будут поддержаны судом.

Католические движения выступают против назначения директором ЦРУ Джины Хаспел за ее связь с пытками, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Этот шаг является редким случаем, когда католические активисты выступают против кандидатуры, внесенной правительством, а не решают конкретные политические вопросы. В адрес американских сенаторов направлено заявление, в котором говорится, что их одобрение кандидатуры Хаспел, той, «кто активно контролировал программу пыток, отправит очень нездоровое, неэтичное и антиправовое послание миру… Наши друзья и союзники подвергли бы сомнению нашу оппозицию пыткам, а тираны и диктаторы вновь указали бы на нас, чтобы оправдать ими самими применение пыток». Письмо было направлено от имени Pax Christi USA, Catholic peace organization, Conference of Major Superiors of Men, Catholic social justice lobby, а также Franciscan Action Network, Maryknoll Office of Global Concerns, National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd, USC Province of the Society of the Sacred Heart и Institute Justice Team of the Sisters of Mercy of the Americas. «Католическое социальное учение явно выступает против практики пыток, потому что это нарушает человеческое достоинство и, безусловно, не соответствует предписанному Иисусом Христом пути примирения и любви к врагам», — отметил директор по справедливости и миру Conference of Major Superiors of Men Илай Маккарти. По мнению католических движений, утверждение Хаспел директором ЦРУ поставит под угрозу американских католических священников и сотрудников благотворительных организаций, работающих за рубежом.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шувчук освятил и открыл Патриарший административный центра УГКЦ в Киеве, сообщает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Помимо духовных лиц, на церемонии присутствовал посол Канады на Украине Роман Ващук и украинские депутаты. «Мы переживаем без преувеличения историческую минуту, которую можно сравнить лишь с освящением патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве пять лет назад», — отметил Шевчук. Он напомнил, как тогда «мы праздновали 1025-летие Крещения Руси — Украины. В этом году мы празднуем 1030 лет Руси — Украины. И здесь, на берегах седого Днепра, мы освящаем Патриарший административный центр, который действительно становится сердцем всей Украинской греко-католической церкви на Украине». По его мнению, этот дом должен стать не только местом, где принимаются решения, а «где фактически происходит управление нашей Церковью на вселенском уровне».

