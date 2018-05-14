Алексей Кудрин рассказал о своей миссии на посту главы Счетной палаты

Москва, , 13:39 — REGNUM Алексей Кудрин дал согласие на выдвижение его кандидатуры на пост председателя Счетной палаты, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Я дал согласие на то, чтобы баллотироваться на пост председателя Счетной палаты», — сообщил Кудрин по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме с участием спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Кудрин отметил, что понимает задачи, которые стоят перед СП, прежде всего как эффективное расходование бюджетных средств.

В ходе встречи Кудрин говорил о необходимости совершенствования методов контроля, а также о борьбе с коррупцией.

«К функциям СП относится и функция борьбы с коррупцией, надо не только заниматься тем, чтобы ловить преступников…, но и создавать механизмы в финансовой системе, которые предотвращают коррупцию», — указал он.

Также экс-глава Минфина отметил усиление методической работы с регионами для совершенствования методов контроля, в том числе на муниципальном уровне.

Кудрин также намерен вывести СП на новый уровень открытости.

«Я вижу свою миссию и в расширении информированности граждан, привлечении населения к анализу, обсуждению проблем в финансового-экономической сфере», — заявил он.

Кудрин указал на роль парламента в оценке регулирующего воздействия и выразил готовность в подготовке материалов для этого.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто ему предложил возглавить СП, Кудрин ответил: «Меня пригласил Володин».

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что парламентарии знают Кудрина как профессионала.

«Главный контрольный орган страны должен возглавлять профессионал, который выступает за эффективное использование бюджетных средств», — сказал Неверов.

Фракция будет обсуждать кандидатуру Кудрина 15 мая.

«Рекомендовали фракции рассмотреть кандидатуру и согласиться с решением президиума для внесения кандидатуры Кудрина на эту должность», — сказал Неверов.

Пост главы СП становится вакантным после назначения Татьяны Голиковой на должность замглавы правительства РФ.