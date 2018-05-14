Удастся ли спасти ядерную сделку с Тегераном?

Станислав Тарасов, , 13:51 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Роухани назвал выход США из ядерного соглашения «нарушением политической этики», однако отметил, что «у партнеров по сделке есть еще шанс спасти ее». По его словам, «другие партнеры по договору — Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия — могут еще спасти эту договоренность и доверие к международным соглашениям», но для этого «они должны гарантировать воплощение ядерного соглашения», и именно «от этого будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет».

На поверхности ситуация выглядит следующим образом. Берлин, Париж и Лондон заявили, что они намерены соблюдать условия ядерной сделки, сохраняя надежду на то, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, что удастся «в расширенном кругу стран-участниц начать переговоры с Ираном о его ракетной программе и региональной политике, в том числе в Сирии и Йемене». При этом она не уточнила, имеется ли в виду подключение к этому процессу России и Китая. В любом случае пока можно только говорить о начале переговоров. «Мы будем, во-первых, добиваться того, чтобы это не разрушило СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, официальное название соглашения по ядерной программе Ирана — С.Т.). Это наша общая цель, мы ее сегодня подтвердили», — так говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве со своим германским коллегой Хайко Маасом. При этом МИД России уточнил, что «с российской точки зрения, особое значение будет иметь то, как получится обеспечить сохранение СВПД без ущерба для конкретных проектов и конкретных направлений сотрудничества, которые развиваются между всеми участниками СВПД».

По логике напрашивается проведение саммита G-5. И опять же по логике страны «пятерки» должны выступить гарантами соблюдения Тегераном базовых пунктов сделки относительно отказа Ирана от ядерной программы, в чём сомневаются США. Теоретически такое возможно. А практически, ведь в таком случае можно будет говорить о трансатлантическом расколе? Вашингтон свой выход из СВПД сопровождает угрозой репрессий. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, «мы допускаем возможность введения санкций против европейских компаний» и выразил почти уверенность в том, что «некоторые европейские страны в конце концов поддержат США». При этом он не исключил введения мер против европейских компаний, ведущих бизнес с иранцами. Иначе говоря, американцы после репрессий в отношении Ирана и России грозят ими уже и Европе, которая стала налаживать с Тегераном торгово-экономические отношения.

Игра идет на повышение, особенно после того, как Вашингтон вместо того, чтобы успокоить европейцев, вводит заградительные тарифы на импорт стали и алюминия из Европейского союза. По мнению эксперта Европейского совета по вопросам международных отношений Элли Геранмайе, «чтобы Иран продолжал придерживаться основных пунктов СВПД, необходимо, чтобы у страны по-прежнему был экономический стимул». Но американские санкции затрагивают экспорт иранской нефти, нефтехимических продуктов, природного газа и многих других продуктов, а также все связанные с этим финансовые операции, в том числе оплату за поставки иранской продукции и перевод денег в Тегеран с иранских счетов за рубежом. Как в таких условия страны ЕС могут продолжать с Ираном экономическое сотрудничество? Исследователь Гарвардского университета Саша Ломан считает, что «в экономических отношениях между Соединенными Штатами и европейскими компаниями позиции сторон не равны, поэтому Евросоюзу будет крайне сложно сделать Тегерану какое-то существенное предложение».

Вот почему многие европейские эксперты практически уверены в том, что европейские финансовые институты, скорее всего, будут соблюдать санкции США, поскольку при проведении долларовых операций они подпадут под юрисдикцию американского законодательства. Велика вероятность того, что Франция, Германия и Англия составят свой блок G-3 и будут стремиться расширить тематику ядерного соглашения с Ираном, включив в него такие вопросы, как программа создания баллистических ракет, чтобы сохранить возможность маневрирования с США. И при определенных условиях они могут устроить «иранскую ловушку» для России, выйдя на самостоятельные решения с Тегераном. Идеальный вариант: европейцы, россияне и китайцы примут решение систематизировать и объединить отдельные инициативы с целью сохранить ядерную сделку. Но тогда необходима единая стратегия. Удастся ли достигнуть этого? Пока, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «Ближний Восток ожидают очень серьезные проблемы, этот регион находится на пороге новых военных конфликтов».