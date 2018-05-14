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Мэр челябинского Миасса задержан силовиками

Политика

Официальных комментариев пока нет

Мэр челябинского Миасса задержан силовиками
ThePixelman
Арест

Миасс, Челябинская область, 14 мая 2018, 13:12 — REGNUM  В Челябинской области глава Миасса Геннадий Васьков задержан представителями силовых структур. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, о задержании Васькова сообщает издание Newsmiass.ru. Отметим, что официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 мая в мэрии прошла выемка документов. По информации местных СМИ, на месте работали сотрудники ФСБ и СКР.

Геннадий Васьков стал мэром осенью 2015 года. Его избрали депутаты городского собрания. Однако вскоре отношения между ним и народными избранниками испортились. Отчёт о деятельности в 2016 году депутаты отказались принимать. Та же судьба постигла и отчёт за 2017 год.

В итоге мэр получил два неуда подряд. А на прошлой неделе по настоянию губернатора Бориса Дубровского написал заявление об отставке.

Завтра, 15 мая, собрание депутатов назначит временного главу города.

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