Госбезопасность Литвы самоустранилось от «слитых» в СМИ секретных справок

Вильнюс, , 12:23 — REGNUM

Департамент государственной безопасности Литвы никак не будет комментировать продолжающийся в Литве коррупционный скандал вокруг концерна MG Baltic, который перерастает в политический кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая. Об этом заявила представитель спецслужбы Аурелия Каткувене.

«Обратилось очень много людей с вопросами о засекреченной, рассекреченной информации и т.д., поэтому я попытался простым языком написать правовые понятия», — написала Каткувене на свой страничке в социальной сети Facebook, и перечислила:

• Засекреченная информация — информация, которую составляет государственная или служебная тайна. Такую информацию могут получить и использовать руководство страны и лица, у которых есть разрешение на работу с засекреченной информацией.

• Затушевывание — засекреченная информация. Эта часть не рассекречена.

• Обнародование засекреченной информации — преступление.

• Рассекреченная информация — бывшая засекреченная информация, которая согласно установленному законом порядку была рассекречена. Это чаще всего происходит по истечению срока засекречивания или если пропадает целесообразность засекречивания.

• Ответственность за рассекречивание — решение относительно рассекречивания засекреченной информации в каждом случае принимает специальная комиссия экспертов.

• Обнародование рассекреченной информации — решение субъекта, которому была доверена рассекреченная информация.

• ДГБ обнародует — раз в год незасекреченные отчеты о деятельности и оценку угроз для национальной безопасности.

Таким образом ДГБ Литвы признало, что обнародованные их же секретные справки — чьё-то преступление. Примечательно и то, что в упомянутом представительницей спецслужбы ежегодном отчёте об угрозах ни разу не говорилось ничего про узурпацию олигархами экономики Литвы и всей жизнедеятельности страны, вплоть до работы прокуратуры и судов. Зато все доклады традиционно посвящены «угрозам со стороны России».

Напомним, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте.