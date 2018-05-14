Госбезопасность Литвы самоустранилось от «слитых» в СМИ секретных справок

Вильнюс, 14 мая 2018, 12:23 — REGNUM
Департамент государственной безопасности Литвы никак не будет комментировать продолжающийся в Литве коррупционный скандал вокруг концерна MG Baltic, который перерастает в политический кризис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 мая. Об этом заявила представитель спецслужбы Аурелия Каткувене.
«Обратилось очень много людей с вопросами о засекреченной, рассекреченной информации и т.д., поэтому я попытался простым языком написать правовые понятия», — написала Каткувене на свой страничке в социальной сети Facebook, и перечислила:
• Засекреченная информация — информация, которую составляет государственная или служебная тайна. Такую информацию могут получить и использовать руководство страны и лица, у которых есть разрешение на работу с засекреченной информацией.
• Затушевывание — засекреченная информация. Эта часть не рассекречена.
• Обнародование засекреченной информации — преступление.
• Рассекреченная информация — бывшая засекреченная информация, которая согласно установленному законом порядку была рассекречена. Это чаще всего происходит по истечению срока засекречивания или если пропадает целесообразность засекречивания.
• Ответственность за рассекречивание — решение относительно рассекречивания засекреченной информации в каждом случае принимает специальная комиссия экспертов.
• Обнародование рассекреченной информации — решение субъекта, которому была доверена рассекреченная информация.
• ДГБ обнародует — раз в год незасекреченные отчеты о деятельности и оценку угроз для национальной безопасности.
Таким образом ДГБ Литвы признало, что обнародованные их же секретные справки — чьё-то преступление. Примечательно и то, что в упомянутом представительницей спецслужбы ежегодном отчёте об угрозах ни разу не говорилось ничего про узурпацию олигархами экономики Литвы и всей жизнедеятельности страны, вплоть до работы прокуратуры и судов. Зато все доклады традиционно посвящены «угрозам со стороны России».
Напомним, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте.