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Израиль призвал жителей сектора Газа не подходить к границе

Политика

Израильская армия будет пресекать любые «намерения повредить приграничную инфраструктуру»

Тель-Авив, 14 мая 2018, 12:14 — REGNUM  Авиация Израиля разбрасывает над сектором Газа листовки с призывом местным жителям не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военнослужащими, сообщает The Jerusalem Post.

«Держитесь подальше от заграждения безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Думайте в первую очередь о себе и о своем будущем», — цитирует издание одну из листовок.

Также в листовках говорится, что израильская армия будет пресекать любые «намерения повредить приграничную инфраструктуру», а также «попытки нанести ущерб военным или гражданскому населению Израиля».

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Напомним, в секторе Газа с конца марта проходят акции протеста у границы с Израилем. Участники акции выступают против блокады Газы.

Ранее лидер ХАМАС в секторе ГАЗА Яхья Синвар заявил, что израильские границы не признаны международным сообществом, в связи с чем прорыв границы не будет считаться нарушением.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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