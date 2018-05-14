«Иуда, понял, ты кто?!» — скандал вокруг главы Компартии Украины

Москва, 14 мая 2018, 12:08 — REGNUM Первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко обвинили в предательстве и сотрудничестве с киевским режимом, а также личной финансовой заинтересованности от этого сотрудничества 13 мая в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
"Почему вы исключили из рядов Коммунистической партии всех рядовых коммунистов, которые стояли на одесском «Антимайдане»? Почему вы лишили пособий семьи простых коммунистов, которые сидят в харьковском и запорожском следственных изоляторах? …Как вы спокойно четыре года гуляете по Киеву?», — задал вопросы Симоненко депутат Верховной Рады Украины VII созыва Игорь Марков, обвинив первого в том, что он является агентом СБУ.
По словам Маркова, Симоненко получил $5 млн за то, что лично сдал некоторых своих однопартийцев, получал деньги с контрабанды и обеспечения поддержки нынешнего украинского режима.
«Иуда, понял, ты кто?! Ты сдал всех, всех своих товарищей!», — выдвинул обвинения Марков, бросив в сторону Симоненко монеты и сообщив, что сейчас идет раскрутка Симоненко для того, чтобы выпустить его на украинские выборы.
Поддержал Маркова и депутат Верховной Рады Украины
По словам Маркова, на Украине никогда не совершился бы переворот, если бы те, кто его делали не были бы уверены в том, что его впоследствии конвертировать в реальную власть, обеспечив ей легитимность со стороны политической элиты. При этом, Симоненко представляет как раз того человека, который эту легитимизацию обеспечивал.
«Он заставил в этом период мобилизовать фракцию (КПУ, — прим. ИА REGNUM ) до единого человека, загнать ее в парламент и проголосовать за постановление Верховной Рады по снятию полномочий с президента Украины Януковича, тем самым он фактически освятил этот государственный переворот», — заявил Килинкаров, добавив, что сам исполняющий обязанности президента Украины после госпереворота в 2014 году Александр Турчинов заявил о том, что для майданной власти было крайне важно, чтобы депутаты Партии Регионов и КПУ присутствовали в зале для преодоления «психологической черты» в 300 голосов.
По его словам, из 328 голосов 31 депутат проголосовал по требованию Симоненко вплоть до исключения из партии, что и произошло с самим Килинкаров после того, как тот отказался отдать свой голос за отстранение Януковича от должности.
При этом, в качестве аргумента в пользу того, что Симоненко сотрудничает с украинскими спецслужбами, Килинкаров приводит тот факт, что того нет в списках украинского сайта «Миротворец», куда добавляют всех врагов киевского режима.
Симоненко же от прямого ответа на обвинения ушел, заявив лишь, что тем, кто его обвиняет «в погоне за личной выгодой и богатствами сдавали Украину с потрохами» и им «не дорога цена Украины и сама Украина».