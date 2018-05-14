Итальянские партии подготовили проект будущего правительства

Рим, , 12:10 — REGNUM По итогам встреч в конце минувшей недели лидеры партий «Движение пять звезд» и «Лига Севера» подготовили проект соглашения о правительстве, сообщает агентство Prensa Latina 14 мая.

Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини с оптимизмом смотрят на итоги переговоров и проинформировали Квиринальский дворец, что готовы дать ответ президенту Италии Серджио Маттарелле. На встрече с главой государства они должны предоставить конкретные доказательства того, что смогут добиться большинства в обеих палатах парламента, необходимого для формирования и поддержания нового правительства.

Миланская газета Il Sole 24 Ore написала, что стороны подготовили проект соглашения о правительстве объемом 36 страниц. В нем рассматриваются вопросы функционирования правительства и парламента, сельское хозяйство, окружающая среда, культура, оборона и внешняя политика, налоговая система, темы миграции и трудоустройства и другие вопросы.

По части этих пунктов у сторон есть согласие, по другим ведется работа по сближению точек зрения. 14 мая на 14:30 запланировано еще одно совещание между партиями по доработке деталей соглашения. Имя будущего премьер-министра не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Италии Серджио Маттарелла дал победившим на парламентских выборах 4 марта партиям время до 13 мая, чтобы ответить на вопрос о возможности формирования правительства.

Один из лидеров «Движения пять звезд» Винченцо Спадафора ранее заявил, что премьер-министром страны может стать нейтральный представитель третьей партии.

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