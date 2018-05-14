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СМИ узнали о тайных встречах Скрипаля со спецслужбами Эстонии и Чехии

Политика

По данным издания, Скрипаль сотрудничал с британскими спецслужбами по раскрытию сети российских зарубежных агентов

Нью-Йорк, США, 14 мая 2018, 11:57 — REGNUM  Бывший офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль тайно встречался со спецслужбами Эстонии и Чехии, сообщает американская газета The New York Times.

По данным издания, Скрипаль сотрудничал со службой MI6 по раскрытию сети российских зарубежных агентов и в 2012 году посетил Прагу, а в 2016 году — Эстонию. При этом поездки держались в тайне, а разведка двух стран об этом не упоминала.

Также отмечается, что установить, связаны ли эти поездки с попыткой отравления в британском Солсбери в 2018 году, не удается.

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Как пишет газета, данные встречи Скрипаля со спецслужбами с максимальной вероятностью были одобрены и, возможно, организованы властями Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-половник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле одного из торговых центров в Солсбери.

Сразу после инцидента британские власти бездоказательно обвинили Москву в причастности к отравлению и раздули информационную кампанию против России на международном уровне.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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