Москва, , 11:46 — REGNUM За год увеличилась количество жителей России, считающих, что страна находится в международной изоляции — с 46% в 2017 году до 56% в 2018 году. 37% респондентов придерживаются противоположного мнения. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

У 37% изоляция стран Запада и США вызывает серьезное беспокойство. 56% респондентов совершенно не волнует усилившаяся изоляция в отношении России.

По мнению 25% опрошенных, к России на Западе относятся со трахом, с тревогой)21%), с презрением (16%). Лишь 10% выразили уверенность, что Россию на Западе уважают.

В то же время в России к западным странам преимущественно относятся «без особых чувств» (40%).

Законопроект об ответственности за соблюдение санкций США внесен в Госдуму

Политические и экономические санкции стран Запада в отношении России беспокоят только 30% граждан РФ. 68% по поводу антироссийских санкций совершенного не волнуются.

78% опрошенных заявили, что санкции стран Запада не создали серьезных проблем ни для них, ни для их семей. Почувствовали проблемы лишь 18%

Опрос проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ совместно с экспертами обсуждают изменения законопроекта о мерах, которые правительство РФ по решению президента сможет вводить в ответ на санкции США и других стран.

В частности, речь идёт о запрете ввоза в РФ сельхозпродукции, алкоголя, табака и лекарств. Кроме того, иностранных граждан могут запретить брать на работу в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов.

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